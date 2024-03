Na sequência de declarações vindas a público por parte da Candidatura de Manuel António Correia, o Secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, reagiu esta segunda-feira, através de um comunicado que assegura que “estão criadas todas as condições de igualdade nas duas listas concorrentes às internas do Partido”.

Eis o comunicado do PSD/Madeira na íntegra:

“Ao contrário do que é dito e repetido pela Candidatura supracitada – e conforme deveria ser do conhecimento do Candidato – estão criadas todas as condições de igualdade nas duas listas concorrentes às internas do Partido, previstas para o próximo dia 21 de março, com critérios e procedimentos aplicáveis às duas Candidaturas.

O Secretariado e os funcionários do Partido limitam-se a seguir o Regulamento de Eleição da Comissão Política e do Secretariado aprovado no último Conselho Regional, assim como os Estatutos e a Lei, designadamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais.

Todos os Militantes recebem, anualmente e no início de cada ano, a sua referência para o pagamento das quotas, tendo essa referência a duração de um ano.

Todos e quaisquer Militantes que queiram atualizar esse pagamento, agora, devem dirigir-se à Sede da Rua dos Netos, no Funchal, conforme sucede desde o ano de 2020.

É de estranhar, por fim, que quem assumiu que o foco, neste momento, devia ser a vitória do Partido a 10 de março e quem apelou à união de todos os Militantes em torno desse mesmo objetivo, venha a público, diariamente, colocar em causa essa mesma união, em função de interesses que, no atual cenário, devem ser relegados para segundo plano, a favor do futuro da Madeira, futuro esse que passa, de forma determinante e decisiva, pelo resultado das próximas Legislativas Nacionais.

Reitera-se e apela-se, assim, a que todos os Militantes se mantenham unidos, focados e mobilizados nesta campanha e no melhor resultado a alcançar a 10 de março, de modo a que, juntos, possamos contribuir para mais uma vitória do Partido.”