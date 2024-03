Eduardo Lemos, diretor da Casa São João de Deus, reconhece que houve um “aumento significativo” de utentes internados no âmbito das drogas sintéticas desde 2019, sobretudo na altura da pandemia, e, embora esteja atualmente numa “situação estacionária” em linha com 2021 e 2022”, alerta para uma “ameaça real”: a Lei da Droga.

“Na questão da permissão do uso para 10 dias de consumos, isso poderá facilitar, daquilo que é a envolvente externa às unidades de saúde e às áreas de governação, a portabilidade de droga para consumo, mas sobretudo para tráfego. E aqui é uma ameaça real”, alertou.

A Casa São João de Deus interna, por ano, cerca de 210 pessoas - maioritariamente desempregadas e sem-abrigo - associadas a problemas de drogas sintéticas, na faixa etária dos 30 anos.

Já na área do álcool, cerca de 15 por cento são mulheres. “Assistimos que a mulher hoje está mais propícia e com mais vontade de se tratar”, realçou.

O responsável falava aos jornalistas nas comemorações dos 100 anos da Casa São João de Deus cujo programa iniciou-se, pelas 11 horas, com a Missa presidida por D. Nuno Brás, o qual procedeu à bênção de uma viatura Mercedes de nove lugares, adaptada a pessoas deficientes e com mobilidade reduzida, ofertada à instituição em 75% por António Nóbrega e outros benfeitores, em parceria com a Fundação S. João de Deus, que tem sede em Lisboa.

A Casa de Saúde São João de Deus tem, presentemente, 328 doentes internados, entre os quais: 31 utentes a fazer o programa do tratamento álcool; 24 utentes dos Cuidados Continuados gerais e integrados; 15 utentes com drogas - NSP - novas substâncias psicoativas; 45 doentes com doença mental aguda - esquizofrenias, depressão, distúrbios de personalidade; e 200 utentes com natureza psicogeriátrica, paliativos, doença mental crónica, doentes inimputáveis perigosos.