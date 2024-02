A instantes do arranque do cortejo alegórico de carnaval que calcorreará a baixa do Funchal, Eduardo Jesus, secretário regional de turismo e cultura, mostrou-se entusiasmado para mais uma edição cheia de folia.

“As expectativas são ótimas. Temos um carnaval com uma programação bastante completa. Este ano reforçamos bastante a animação”, disse aos jornalistas, adiantando que a Região regista, neste período de carnaval, 87 por cento de ocupação hoteleira. A mesma percentagem, note-se, do que no ano passado.

O governo regional investiu neste cartaz 515 mil euros.