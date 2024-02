No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta terça-feira coube ao Bloco de Esquerda a intervenção política semanal, na qual Roberto Almada basicamente recuperou os acontecimentos derivados do passado dia 24 de janeiro.

A megaoperação “lançou o caos e uma crise política sem precedentes”, disse, a respeito desses acontecimentos, constando ainda a “correria de PSD e CDS para que fosse nomeado novo presidente e mantivesse o governo”. Agora, conforme as últimas decisões do representante da República, parecem-lhe “abertas as portas para a dissolução da Assembleia Regional”, considerando esse o passo certo.

Pese salvaguardar a “presunção de inocência”, o deputado único do BE disse que “há décadas que denunciamos uma rede de interesses, com grupos económicos a crescer à custa de um governo de um partido que está no poder há quase 50 anos”. “Saudamos esta decisão”, do Palácio de São Lourenço e implícita continuidade a partir de Belém, pois “este executivo deixou dé ter condições” pelo que “é hora de deixar para trás a falta de transparência”.