No âmbito do Dia Mundial da Obesidade, que se assinalou ontem, 4 de março, a DRS reforçou “a importância da prevenção e do tratamento desta problemática”.

Atenta à problemática, a Direção Regional da Saúde, lançou uma campanha de sensibilização para o combate à obesidade alertando para a condição da obesidade como uma doença crónica e complexa definida por depósitos excessivos de gordura que prejudicam a saúde. “Esta condição gera inúmeras complicações de saúde - aparecimento de novos casos de cancro, diabetes, depressão, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas não alcoólicas - e influencia a qualidade de vida, associando-se a questões básicas de bem-estar, como dormir ou movimentar-se”, refere a DRS, que argumenta com dados: Em Portugal, o excesso de peso, o que inclui a pré-obesidade e a obesidade, atinge 67,6% da população adulta e a obesidade apresenta uma prevalência de 28,7%. Na RAM, o excesso de peso, atinge 58.2 % da população adulta e nas crianças, dos 6 aos 9 anos de idade, atinge 32,9%.

“O ambiente obesogénico, que atenua a disponibilidade de alimentos saudáveis e sustentáveis a preços localmente acessíveis, a falta de mobilidade física segura e a vida quotidiana agravam a progressão do excesso de peso, nos diferentes grupos etários. Ao mesmo tempo, a desvalorização desta condição física contribui para o avanço dos números”, acrescenta.

Assim, numa perspetiva individual, “as pessoas podem ser capazes de reduzir o seu risco de obesidade, através de ações preventivas em cada etapa do ciclo de vida, começando na preconceção e continuando durante os primeiros anos de vida”.

Estas ações incluem:

- Ganho de peso adequado durante a gravidez;

- Prática de aleitamento materno nos primeiros 6 meses após o nascimento e, se possível, até os 24 meses;

- Apoiar comportamentos saudáveis das crianças em relação à alimentação saudável, atividade física e hábitos de sono, independentemente do peso atual;

- Limitar o tempo de ecrã;

- Limitar o consumo de bebidas adoçadas com açúcar;

- Desfrutar de uma vida saudável (alimentação saudável, atividade física, duração e qualidade do sono, evitar tabaco e álcool, autorregulação emocional);

- Limitar a ingestão de gorduras e açúcares. Aumentar o consumo de frutas e vegetais e cerais integrais; e

- Praticar atividade física regularmente.

“A obesidade é um problema complexo que, quando instalada, requer uma abordagem multidisciplinar para que a pessoa obesa modifique o seu estilo de vida – hábitos alimentares saudáveis, prática regular de atividade física, boa higiene do sono e gestão das emoções. A abordagem deve ser individualizada e realizada por profissionais especializados e formados (da área da nutrição, da prescrição do exercício físico e da saúde mental). Todos os programas de perda de peso requerem modificações no estilo de vida. Deixar de ser obeso não é simples, mas é alcançável e, sobretudo, compensador”, aponta também a DRS.

Perante a obesidade, “perder peso é ganhar vida”. “Tudo começa com um primeiro passo para a mudança e hoje é o dia. Se é obeso, procure acompanhamento”, apela a mesma fonte, sugerindo que os utentes se informem no seu centro de saúde ou junto do seu profissional de saúde de referência.