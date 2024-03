O sono é “essencial para a saúde”, e na semana em que se assinala o Dia Mundial do Sono, a 15 de março, a Direção Regional da Saúde realça a sua importância e o seu fundamental contributo na promoção do nosso bem-estar físico, mental e social.

“O sono é um estado comportamental, essencial, que faz parte natural da vida de cada pessoa e ocupa um terço das nossas vidas”, refere a DRS, em nota enviada à imprensa, acrescentando que “bons hábitos de sono melhoram o nosso bem-estar, o humor, a concentração e a produtividade, bem como as relações familiares e sociais”. Ajudam-nos estar focados, a consolidar a memória e a aprendizagem, a promover a saúde cerebral e a manter os nossos níveis de energia.”

Contudo, prossegue, “o ritmo acelerado do dia-a-dia, limita por vezes o tempo necessário para parar e alcançar boas noites de sono, o que pode afetar negativamente a nossa saúde aumentando o risco para diversas doenças, diminuindo o desempenho e a produtividade, a capacidade de pensar e tomar decisões, a concentração e memória, tornando mais provável que aconteçam erros e acidentes.”

Um sono de qualidade deve ser uma prioridade ao longo de todo o ano e, para que possa estabelecer bons hábitos de sono, a DRS destaca as seguintes medidas:

“- Ser consistente e estabelecer horários regulares para dormir e acordar. Ir para a cama no mesmo horário todas as noites e levantar-se à mesma hora todas as manhãs;

- Criar um ambiente adequado para dormir. Manter o seu quarto silencioso, escuro, relaxante e com uma temperatura confortável;

- Evitar grandes refeições e bebidas alcoólicas antes de dormir. Podem impedir um sono profundo e reparador;

- Evitar nicotina e cafeína. São substâncias estimulantes que o mantêm acordado;

- Limitar os dispositivos eletrónicos antes de dormir. Ler um livro, ouvir uma música suave ou fazer outra atividade relaxante;

- Não ficar acordado na cama. Se não conseguir dormir após 20 minutos, levantar-se e fazer uma atividade relaxante até sentir sono novamente.

- Fazer algum exercício todos os dias. 20 a 30 minutos por dia, mas o mais tardar algumas horas antes de ir para a cama, pode ajudar a adormecer mais facilmente à noite.

- Consultar um profissional de saúde se tiver problemas para dormir ou se sentir um cansaço incomum durante o dia. A maioria dos distúrbios do sono pode ser tratada de forma eficaz.”