Numa perspetiva preventiva, a Direção Regional de Saúde (DRS) destacou um conjunto de algumas recomendações sob o mote ‘Juntos por uma Internet Melhor’, por forma a assinalar a 21.ª edição do Dia da internet Mais Segura, a 6 de fevereiro.

A iniciativa tem como intuito “refletir sobre a Estratégia Europeia para uma internet melhor para as crianças, de modo a garantir que as crianças sejam protegidas, respeitadas e capacitadas, de acordo com os Princípios Digitais Europeus”, conforme pode ler-se em nota enviada às redações, tendo em conta que uso “saudável” e a segurança são questões fundamentais para as crianças que nascem e se desenvolvem num mundo em constante atualização tecnológica.

“Enquanto membros ativos da sociedade, em todos os papéis e sectores, devemos proporcionar um ambiente digital seguro, essencial para um desenvolvimento saudável e formação de competências necessárias para enfrentar os desafios do mundo online. Ao protegermos as crianças na internet, garantimos que o acesso ao conteúdo é adequado à faixa etária, promovendo um ambiente que estimule a aprendizagem e a criatividade”, lê-se na mesma nota.

“Sensibilizar para as consequências psicológicas do uso excessivo, informar sobre as sequelas físicas do tempo prolongado de utilização dos ecrãs, advertir para a existência do cyberbullying e as suas consequências, conhecer e explorar as aplicações de controlo parental disponíveis, consultar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, informar sobre os cuidados a ter na partilha de informações pessoais, alertar para as fake news e advertir sobre os contactos com estranhos” são alguns dos conselhos deixados pela DRS.