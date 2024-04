As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje, na Madeira, são de um domingo nublado mas com temperatura nos 24 graus.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste.

Na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Pela costa Sul, serão de quadrante oeste com 1.5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros. Se está a pensar dar um mergulho, não hesite. A temperatura da água do mar está nos 20º.

Com ou sem sol, tenha um bom domingo!