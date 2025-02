Quatro docentes da EB1/PE/CR de Maroços e Santo António da Serra participaram, entre os dias 10 e 16 de fevereiro de 2025, na sua primeira mobilidade internacional no âmbito do projeto ‘O Amor Presente na Partilha’, integrado no programa Erasmus+ KA122.

A candidatura aprovada em 2024 com 89 pontos de 100, conta com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e tem como principal objetivo inovar as práticas pedagógicas e promover o sucesso educativo dos alunos/crianças, com especial foco na sustentabilidade e no ambiente.

A mobilidade decorreu em Helsínquia, Finlândia, onde os professores/educadores frequentaram o curso estruturado ‘Introduction to the Finnish Education Model’.

Durante esta experiência, tiveram a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre o modelo educacional finlandês, reconhecido mundialmente pela sua excelência, além de trocar experiências com colegas de diversos países e estabelecer parcerias que contribuirão para a valorização do ambiente de ensino na escola onde leccionam.

Segundo a coordenadora, Liliana Tomé, “este projeto Erasmus+ representa um passo significativo na internacionalização da escola e no desenvolvimento profissional dos seus docentes, permitindo-lhes adquirir novas metodologias e estratégias inovadoras que, certamente, terão um impacto positivo na aprendizagem dos alunos/crianças”.