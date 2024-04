À margem da visita ao BUPI - Balção Único do Prédio na Calheta, Ilídio Sousa, diretor regional do Ordenamento do Território, aproveitou para fazer um balanço da implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, que está em vigor na Madeira desde março deste ano e da atividade cadastral regional, que engloba também o novo Regime de Cadastro Predial, em vigor em todo o território nacional desde 21 de novembro de 2023.

Numa nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, em jeito de balanço do primeiro mês de implementação do Cadastro Simplificado, o diretor regional salientou que os balcões BUPi realizaram um total de 493 atendimentos, que nas primeiras semanas se destinavam principalmente à obtenção de informações e esclarecimentos, mas que na última semana começaram já a ser sobretudo para identificação dos prédios e realização de representações gráficas georreferenciadas (RGG). Em termos numéricos os balcões com maior afluência foram os de são Vicente (162) e Ponta do Sol (90), mas seguidos de perto pelo da Ribeira Brava (84), Calheta (81) e Porto Moniz (76).

Em jeito de conclusão, Ilídio Sousa, afirmou que “o Governo Regional está a cumprir os seus compromissos com os cidadãos, alargando a mancha cadastral a todos os municípios e trabalhando continuamente para tornar os processos cada vez mais céleres, seguros e próximos dos cidadãos. É por isso que afirmamos que nunca tivemos um sistema cadastral tão ágil, completo e funcional.”