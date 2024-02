O dia da “Internet Segura” foi comemorado pelos alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), através de uma palestra orientada pelo preletor Nuno Perry, especialista informático e Diretor de Serviços de Cibersegurança do Governo Regional da Madeira.

Esta atividade surgiu no âmbito do tema da Cidadania e Desenvolvimento: “Educação para os Media - redes digitais – riscos”, tema escolhido para trabalhar pelas turmas do ensino secundário, designadamente o 10.º2 e o 10.º3.

Nuno Perry esclareceu e sensibilizou os alunos que quase lotaram a cantina da escola para os riscos e enalteceu as benesses que esta “ferramenta” potencia na vida de todos os seres humanos que a utilizam, frisando, contudo, que a “cibersegurança é uma responsabilidade de todos e para com todos.”

A atividade foi coordenada pela professora Lígia Joaquim, docente que contou com a colaboração da professora Teresa Ponte.

Os alunos das turmas 10.º2 e 10.º3, os seus conselhos de turma e as respetivas diretoras de turma agradecem a presença de todos os que assistiram a este evento.