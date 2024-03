Bom dia!

Portugal inicia uma viragem à direita com a vitória da Aliança Democrática e o reforço do Chega. A AD elege diretamente 76 deputados a que soma os três da Madeira. O PS fica-se por 77 mandatos e o Chega conquista 48 lugares. A Iniciativa Liberal continua com oito, o Bloco 5, o PCP 4, o Livre 4 e o PAN 1. Na Madeira, como anunciou a sondagem do JM, o PSD mantém três deputados, o PS fica reduzido a 2 e o Chega elege 1. Carlos Pereira entra por Lisboa.

Conheça todos os resultados, reações e projeções no seu JM.