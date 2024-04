Em 2023, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural prestou apoio técnico a 34 produtores de limão do qual resultou, além do aconselhamento agronómico à melhor condução da cultura, a realização de 365 ações de podas e de 37 enxertias em limoeiros.

Os números foram dados a conhecer pelo diretor regional de Ambiente e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, durante uma visita que realizou juntamente com o chefe de divisão da Agricultura Biológica, Ramiro Marques, à exploração agrícola de Alexandre e Maria Faria, localizada na Boaventura, São Vicente.

Trata-se de uma exploração, com cerca de um hectare de superfície agrícola útil que foi objeto de apoios comunitários à modernização. Além do limão produz ainda uma variedade significativa de fruteiras, todas elas cultivadas desde 2013 em modo de produção biológico.

Recorde-se que o limão é nestes dias o protagonista de eventos de promoção e valorização dos produtos agrícolas regionais, com a realização, na freguesia da Ilha, da 22.ª edição da Exposição Regional do Limão. Embora seja no concelho de Santana onde há maior área com esta cultura, ela está presente um pouco por toda a Região.