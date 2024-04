Bom dia!

- Pelas 9h00, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, a abertura do Curso de Equipas Helitransportadas.

- Às 9h30, em São Vicente, a comemoração do 7.º aniversário da Escola Agrícola da Madeira.

- Começa às 9h30, na Câmara Municipal do Funchal, a reunião semanal da vereação. As declarações estão previstas para as 12h00.

- A sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira, é às 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

- A cerimónia de entrega de Prémios de Mérito – Ordem dos Engenheiros ocorre às 10h30, Rua Conde Carvalhal n.º 23.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 11h00, a obra de construção de um edifício de habitação no sítio da Vargem, Estreito de Câmara de Lobos.

- Pelas 12h00, a Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 14h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, realiza-se a entrega de prémios da iniciativa +Comércio Local.

- Pelas 15h00, a abertura do ‘Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância’, na sala da Assembleia Municipal do Funchal.

- A Casa do Voluntário promove, às 14h00, uma atividade do projeto Academia Jovem Ativo, no estacionamento da Universidade da Madeira, no Tecnopolo.

- O Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV) acolhe, às 17h00, a exposição ‘Bordado Madeira e o Vestuário: Um Périplo por Arquivos, Documentos e Representações’.

- O Festival New Generation arranca às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o concerto pelo quinteto de piano e cordas - Rafael e Luana Kyrychenko (piano), Gabriel e Matias Lopes (violino e violoncelo), Eduardo e Francisco Caldeira (contrabaixo e viola d´arco) e Verónica Taraban (violino).

- Pelas 19h00, nas Portas da Cidade, no Largo dos Varadouros, no Funchal, vai decorrer uma iniciativa de solidariedade com o povo palestiniano.