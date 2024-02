Bom dia!

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, acolhe a partir das 9h00 a reunião da Assembleia Municipal do Funchal.

- A partir das 10h00, na sala de sessões da Escola Francisco Franco, continua a X Semana da economia e Gestão, com Luís Araújo, ex-presidente do Turismo de Portugal.

- Às 10h30, a reunião de Câmara da Ponta do Sol, no salão nobre do município. Pelas 19h00, a reunião da Assembleia Municipal.

- Pelas 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a sala do futuro da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, ao Caminho de Santo António.

- Arranca às 14h30 a reunião da Assembleia Municipal de Machico, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho.

- Das 15h00 às 16h15, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, o projeto ‘Tertúlias Juvenis’. A conversa tem como tema ‘Jovens e Sexo – Mitos e Desafios’, e é abordada pela psicóloga Petra Freitas.

- A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) vão reunir às 15h30 com a Federação de Bombeiros da RAM; e com a direção dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, às 17h00.

- A Cáritas Diocesana do Funchal, na Calçada do Pico, recebe às 16h00 a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

- A exposição ‘EM DERIVA’, com curadoria de Ricardo Barbeito, é inaugurada às 17h00, na Galeria de Arte Francisco Franco.

- Pelas 18h00, no âmbito do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, o arquiteto Rui Campos Matos, autor da obra ‘Hospício da Princesa Dona Maria Amélia – Um Livro de Pedra’, orienta uma visita ao Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, na Avenida do Infante, n.º 12. A iniciativa é aberta ao público em geral.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto Musical Happening às 21h00, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias. Um conceito de improviso explorado por Gabor Bolba, Jorge Garcia e o convidado especial, Levente Szendro.