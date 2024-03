Bom dia!

- A reunião plenária n.º 29 arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal, na Rua do Matadouro, vai acolher, com início às 9h30, o IV Encontro Regional das Universidades Seniores da RAM.

- O auditório do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ) recebe, às 9h30, a sessão de abertura do Encontro de Orientação Vocacional, subordinado ao tema ‘O papel dos diferentes intervenientes no processo de orientação’.

- A ACIF – CCIM promove, às 9h30, a ação de formação ‘Encerramento Fiscal 2023 (casos práticos)’, com o formador Carlos Quelhas Martins, especialista em Contabilidade e Contabilista Certificado, especialista em Contabilidade Financeira.

- Às 11h00, a reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A 3.ª Maratona das Artes do Conservatório é apresentada, às 12h00, na Câmara Municipal do Funchal.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se ao Porto Santo para visitar às 12h00 a obra da Unidade Local de Saúde. Às 17h00, está presente na cerimónia de entrega do galardão WTA – Melhor Destino de Praia da Europa.

- A partir das 14h00, no Castanheiro Boutique Hotel, Funchal, vai realizar-se o 3.º encontro de Fornecedores da área Alimentar do Continente Madeira.

- Pelas 16h30, no salão nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, vai ocorrer uma sessão de esclarecimento sobre ‘Simplex Urbanístico’.

- O Forum Madeira vai inaugurar às 19h00 o Art In Forum. Nesta ocasião, será inaugurada uma exposição ‘enquanto’a humanidade’, que assinala os dois anos do Projeto Trégua – Práticas Artísticas para a Reinserção Social.