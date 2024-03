Bom dia e bom fim de semana!

- Entre as 10h00 e as 19h00, na cidade do Funchal realiza-se a Maratona das Artes, organizada pelo Conservatório. Saiba os locais das apresentações:

* 10h00, entrada do Mercado dos Lavradores

* 11h00, Largo do Pelourinho

* 12h30, Sé do Funchal

* 14h00, Largo do Phelps/Rua Dr. Fernão de Ornelas

* 15h00, Palácio de São Lourenço

* 16h00, Largo do Chafariz

* 17h00, Praça Amarela

* 18h00, Praça da Restauração

* 19h00, Praça do Município

- Às 10h00, na Câmara de Santa Cruz, a entrega de certificados de ação de sensibilização e formação na utilização de meios de primeira intervenção, ao corpo docente e não docente dos estabelecimentos de ensino do concelho.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta no âmbito do XXXVII Festival de Música da Madeira, às 15h00, um recital, com o bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e o acordeonista Gabriele Corsaro, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. A entrada é gratuita.

- Pelas 15h30, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, a celebração do Dia Regional do Engenheiro 2024. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente na cerimónia.

- A comemoração do 12.º aniversário da Confraria da Truta e da Sidra está agendada para as 19h30, em Santana.

- O Grupo Coral do Estreito apresenta, às 20h00, o concerto ‘VIA CRUCIS’, na Igreja de São Sebastião, em Câmara de Lobos.

- Esta noite, às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro, o segundo espetáculo da cantora Cristina Clara.