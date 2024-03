Bom dia e bom fim de semana!

- A caminhar para o fim a 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal, na Placa Central da Avenida Arriaga, aproveite o sábado para ‘folhear’ em família os eventos, e divirta-se com a animação itinerante e assista aos concertos. Espreite o programa para hoje:

* 11h00, espetáculo ‘Esquadrão Amor’, com Pedro Araújo, Marta Garcês e Laura Aguilar

* 14h00, lançamento do livro ‘Manueal SOS Madeirense Puro’, com Bruna Pires e Gonçalo Correia

*15h00, apresentação do livro ‘O Outro Lado do Caminho-Codex Calixtinus’, de Carlos Clemente com Celina Pereira

*16h00, espetáculo ‘Sons em Família’, com Tatiana Martins

*17h00, conversa ‘Mediar! Uma forma de estar entre a arte e o mundo’, com Pedro Seromenho, Catarina Claro, Ricardo Brito e Andreia Baptista

*18h00, apresentação do livro ‘A Biqueira: Receitas Madeirenses’, com Sandra Cardoso

*20h00, concerto DUL - Orgânico

- A sessão de abertura do Encontro MIEE meetup, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, está agendada para as 9h30. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, está presente na iniciativa.

- Às 10h30, na Praça do Município, a atividade ‘Pink Rescue Funchal Edition’, promovida pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, na Praça do Município, no âmbito da celebração do Dia Internacional da Mulher.

- Pelas 11h30, no piso 0 do MadeiraShopping, assista ao concerto do Ensemble de Clarinetes.

- A Praça dos Jardins de São Vicente recebe, às 12h00, a sessão comemorativa dos 111 anos do Corpo de Polícia Florestal. O presidente do Governo Regional marca presença no evento.

- O Forum Madeira recebe, entre as 18h00 e as 20h00, o In Fashion Music Edition, com a presença do artista Virgul e do DJ Ivanhelio.

- A partir das 19h00, no Saccharum, Calheta, a 8.ª edição do Food & Wine Experience.