Em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, acaba de inaugurar, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a exposição ’50 anos de Abril: Evolução dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos’.

No ano em que se cumpre o 50.º aniversário da revolução de Abril, a UMAR, com esta mostra, reflete sobre a evolução dos direitos, desde o Estado Novo até à atualidade, a par dos ecofeminismos e a sustentabilidade ambiental e social.

Na inauguração, Joana Martins, coordenadora da associação, alertou para a importância de “nos mantermos vigilantes para que não haja retrocessos”. “Os direitos não surgiram do dia para a noite, foi preciso conquistá-los, durante décadas, e não os podemos dar por adquiridos”, sublinhou a coordenadora, salientando que “a igualdade ainda não é”, aos olhos da UMAR, “uma realidade”

“Ainda existem muitas desigualdades, preferia não ter de assinalar este dia, mas se o fazemos é porque ainda é necessário alertar para estas desigualdades”, concluiu.

Já o diretor do CCIF, Francisco Faria Paulino, aproveitou a ocasião para afirmar que “temos que combater esta sociedade de desigualdades”, ainda que, apesar dessas discrepâncias, “felizmente, a mulher continue a fazer o seu caminho”. A propósito da exposição, reflete que “chama à atenção para a desigualdade permanente, mas, por outro lado, é um testemunho da criatividade” das mulheres envolvidas.

Por sua vez, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro da Igualdade de Género, destacou que “o dia de hoje é um ato histórico, de tradição”, agradecendo o trabalho desenvolvido pela UMAR na defesa deste tema. “Esta exposição tem muito significado. Aparece, aqui, porque as pessoas foram empoderadas a participar”, referiu. Mais alertou a vereadora que “a sociedade pode regredir, de um momento para o outro” e, por isso, “é importante continuar a defender as causas”.

As obras expostas, que incluem trabalhos feitos com massa de modelar, quadros originais em acrílico e em óleo, ofícios em madeira, arte com mixed media, desenho e trabalhos elaborados com feltro e bordado, foram criadas por mulheres, no decorrer do concurso de artesanato e de artes plásticas, que contou com cinco edições, entre 2019 e 2023. A exposição estará patente até o dia 17 deste mês.