O SESARAM assinala amanhã a receção de placas a atestar a renovação da certificação de 10 das suas unidades de Gestão Clínica.

Serão assim reconhecidas e homenageadas oficialmente dez Unidades certificadas pela primeira vez em 2017 e que renovaram a sua certificação em 2023. A validade da certificação é de 5 anos (nível ´Bom´).

A cerimónia decorre pelas 16 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, contando com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.