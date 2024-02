Quem o diz é a candidatura ‘Alernativa 21’, que diferencia aqueles que estão na política para servir a causa pública em detrimento daqueles que o partido entende que não cumprem dessa forma.

“Os pequenos partidos, regra geral, sobrevivem á custa da carolice e vontade de ajudar o próximo”, começa por enquadrar Miguel Silva.

“Também os há vendidos: estão á espera que num golpe de sorte seus líderes sejam convidados para um tacho, ou a conjuntura favoreça esses partidos para se amantizarem com os corruptos. É preciso diferenciá-los. Os partidos virtuosos são liderados por pessoas que não precisam da política para viver, e têm um histórico de combate á corrupção. Os vendidos são liderados por egocêntricos mascarados de virtuosos mas sem nenhuma luta conhecida contra a corrupção. Por vezes, os vendidos escolhem uma cara laroca para dar a face a fim de angariar votos”.

“Os partidos do arco do poder, muitas vezes estão contaminados por alpinistas sociais mais preocupados com arranjar tacho para si e para os seus que outra coisa qualquer. São os políticos profissionais que falamos noutro texto.

Assim, em quem devemos votar?

Devemos votar em pessoas cujo trajeto de vida mostre que estão empenhadas em abraçar a causa social mesmo sem terem cargos de relevância política. Pessoas que têm a dia vida profissional estável fora da política, como o líder da candidatura Alternativa 21 para a região autónoma da Madeira”, é descrito.