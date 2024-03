Decorreu hoje, no Salão Nobre do Município de Santa Cruz, a assinatura de um protocolo de “extrema importância” para Filipe Sousa, autarca.

Refira-se que este documento, agora assinado, foi estabelecido entre o Estabelecimento Prisional do Funchal, representado por Paulo Rio, e pelo próprio município, com o principal desígnio de fixar um Desfibrilhador Automático (DAE) na fachada do Estabelecimento Prisional do Funchal, como parte da “contínua expansão do programa” no concelho, iniciado há dois anos.