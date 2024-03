O ‘Desarma’, restaurante liderado por Octávio Freitas, recorde-se, entrou na lista exclusiva do guia gastronómico francês sendo a primeira Estrela para “um chef e grupo hoteleiro madeirenses”. E, através de um comunicado enviado às redações, o ‘Desarma’ releva a sua primeira Estrela Michelin 100% madeirense.

“Este reconhecimento é para todos os que acreditaram em mim, desde o grupo The Views, a toda a equipa que trabalha diária e arduamente comigo, família e amigos. É também para todos os madeirenses e para a sua incrível gastronomia. É a prova que não precisamos sair da ilha para estarmos ao nível dos melhores. Obrigado!”, partilha Octávio Freitas.

O chefe demonstrou que os sonhos se podem tornar realidade e o seu ganhou vida, há cerca de um ano, no terraço do hotel The Views Baía, que acrescenta uma vista proporcionada pelo Desarma, agora galardoado com uma Estrela Michelin, atribuída na primeira edição dos prémios Guia Michelin Portugal.

Neste espaço, “que chama a atenção pela sua cozinha aberta com cerca de 100 m2, com os seus mármores de Breccia Pontifícia e o fogão Morrone desenhado em pormenor pelo chef”, onde também se pode jantar e apreciar a equipa em funcionamento.

Na mesma nota, o espaço destaca a “original decoração de interiores da sala transporta-nos para os bananais madeirenses assim como a aposta numa gastronomia com identidade local, que reproduz os sabores típicos da ilha em criações contemporâneas”.

A oferta, sustenta, é complementada com detalhes que, sempre que possível, são elaborados no próprio restaurante com matérias-primas regionais (maturação e secagem de peixes, pão com farinhas locais, queijo, manteiga, enchidos marinhos e bombons).

“A “investida” concretiza-se em dois menus degustação - Munidos de Sentidos e A Batalha do Chef -, devidamente acompanhada por uma garrafeira, com vinhos predominantemente portugueses e onde consta a lista “100 Medos” que, mais não é do que a maior seleção de vinho Madeira do mundo, num restaurante”, remata.