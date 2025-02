Os deputados do PS-Madeira à Assembleia da República estiveram reunidos, hoje, com uma delegação da Associação de TVDE da Madeira, com vista a auscultar as preocupações destes profissionais, numa altura em que o contingente de veículos tem vindo a crescer de forma exponencial na Região.

Na sequência da reunião, a deputada Sofia Canha deu conta do facto de o número destas viaturas ter aumentado na Madeira cerca de 10 vezes, passando de 40 para 400, situação que preocupa os representantes do setor, que alertam para a necessidade de existirem contingentes regionais.

Como alertam, a entrada selvagem de veículos põe em causa a sustentabilidade do setor, a sobrevivência das empresas e a capacidade dos pequenos empresários de assumirem os seus compromissos e sustento.

Nesta fase, a lei relativa à atividade de TVDE está a ser apreciada e revista, tendo baixado à Comissão de Economia dois projetos sem votação. Recorde-se que o tribunal considerou inconstitucional o estabelecimento de contingentes pelas Regiões Autónomas, pelo que os parlamentares apreciam a matéria em causa para melhor salvaguardar o setor, empresas e trabalhadores.