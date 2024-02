A demissão do presidente do Governo Regional deverá estar formalizada ainda hoje, sendo esperado que o decreto do representante da República seja publicado em Diário da República até às 23h00.

”Eu apresentei a minha demissão, que foi aceite, e [a mesma] será publicada hoje. Compete agora ao senhor representante, no quadro do Estatuto [Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira], ouvir os partidos políticos e depois tomar uma decisão”, comunicou à saída do Palácio de Lourenço, no final de uma reunião que durou 30 minutos.

Com efeito, Ireneu Barreto vai agora ouvir os representantes do parlamento regional para perceber quais as soluções que cada partido defende, a fim de se munir dos elementos necessários para decidir se avança para a nomeação de um novo governo ou não.

Com a queda imediata do Governo, cai também a proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024, cuja discussão estava agendada para os dias 6 a 9 de fevereiro.

”Não há possibilidades de chegarmos à fase do orçamento, uma vez que essa questão estava eivada também da apresentação de uma moção de censura ao Governo e, portanto, não havia quaisquer condições”, justificou.

Albuquerque acrescentou que agora passa a chefiar um governo de gestão até que seja encontrada uma outra solução.