“É de estranhar que o PS/Madeira ‘reafirme’ um compromisso pelo qual nunca foi capaz de lutar na Assembleia da República, nestes últimos oito anos, assumindo como bandeira uma preocupação que, pelos vistos, só é prioridade em altura de eleições” afirma o cabeça-de-lista pela coligação “MADEIRA PRIMEIRO”, Pedro Coelho, que, “a bem da verdade e do esclarecimento que se impõe aos Madeirenses”, faz questão de sublinhar que a degradação das Esquadras da PSP na Região – que aguardam há anos pelas obras prometidas – bem como a falta de profissionais ao serviço das forças de segurança é uma realidade que “se deve, exclusivamente, à incúria e à falta de resposta do Governo da República, socialista, ao longo destes últimos anos, pese embora as insistências e os alertas deixados, pelos anteriores parlamentares do PSD/M, sobre a matéria”.

“No passado dia 8 de fevereiro, reunimos, precisamente, com Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, para darmos conta da nossa preocupação relativamente ao estado de degradação em que se encontram as Esquadras da PSP na Região, havendo, inclusive, o risco de algumas encerrarem, como é o caso das Esquadras de Santa Cruz, Machico e Porto Santo, numa oportunidade em que também manifestamos a nossa preocupação quanto à redução de efetivos na PSP, “problemas que são da exclusiva responsabilidade de quem, na governação central, não cumpriu o que prometeu e, agora, através dos seus candidatos a nível regional, tenta branquear a sua falta de compromisso e de investimento”.

Pedro Coelho que, a este propósito, garante que, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos anteriores parlamentares do PSD/M na República, este será um dossiê prioritário para os eleitos pela candidatura “MADEIRA PRIMEIRO”, lembrando que, ao contrário do PS/M, “a defesa da Madeira estará sempre em primeiro lugar, assim como a coerência e o respeito pela verdade”. Aliás, reforça, “mais do que anúncios, aquilo que pretendemos ver, por parte do próximo Governo da República a eleger no dia 10 de março, são concretizações, porque é isso que interessa e beneficia os Madeirenses”.