Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), destacou, hoje, o investimento municipal os Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito do ‘Pink Rescue’, evento organizado pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal que decorre até às 17h00 deste sábado, na Praça do Município.

O evento contou, esta manhã, com a presença da vereadora Helena Leal e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, a qual enalteceu a dedicação e o empenho dos bombeiros, e em particular das mulheres que integram os Sapadores do Funchal, que “muito fazem parta garantir diariamente a segurança de todos”.

Note-se que 20% do efetivo total dos Sapadores do Funchal é composto por mulheres (63 homens e 25 mulheres).

Na ocasião, a edil destacou ainda o investimento que o atual executivo tem feito desde que tomou posse, nomeadamente na questão da melhoria das condições salariais e também ao nível dos equipamentos.

Relembrou que os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam, em 2023, o total da atualização remuneratória, num investimento que ascende a 500 mil euros. Uma atualização prevista para os anos de 2024 e 2025, mas que “este executivo decidiu antecipar, garantindo o maior rendimento disponível aos bombeiros e às suas famílias”.

O evento alusivo ao Dia da Mulher, integrando-se igualmente no programa de março Mês da Proteção Civil, destina-se, por um lado, às mulheres bombeiras e agentes de proteção civil, incluindo, por outro, uma prática para qualquer uma das mulheres que queiram contactar com equipamentos e técnicas executadas pelas bombeiras. No âmbito das competências e atividades do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, nomeadamente no que se refere à sensibilização e informação pública, Cristina Pedra realçou que, em 2023, foram efetuadas mais de 200 ações.

Neste evento estão a ser executadas técnicas de desencarceramento, com corte de veículo, extração de piloto ou co-piloto de veículo de competição, extinção de baterias de veículos elétricos, técnicas de abertura de portas, imobilizador de emergência de veículos elétricos, isto para as bombeiras e agentes de proteção civil, sendo que as mulheres, que queiram contactar com técnicas e equipamentos dos bombeiros, têm a oportunidade de experimentar ferramentas de corte de estruturas de veículos, uso de agulhetas (de combate e desentupimento de sarjetas), medição de tensão arterial e de glicémia à população.