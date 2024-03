A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, presente no arranque do 1.º Fórum do Pão do concelho, no Centro Cultural e de Investigação, defendeu, há momentos, que desde outubro de 2021, só nos apoios sociais, o orçamento para a causa social contou com seis milhões de euros.

Aproveitando a oportunidade, a autarca adiantou que até esta equipa entrar e tomar posse na Câmara, a classe média era muito ignorada.

Desde então, o Município tem vindo a dar atenção a este grupo. Assim, para apoios na educação, “temos mais de 5 milhões desde 2021”.

“Contamos com a vossa ajuda para trabalhar com as pessoas e não no gabinete. Não somos pessoas de gabinete”, finalizou.