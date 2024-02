Roberto Almada (BE), Mónica Freitas (PAN) e Nuno Morna (IL), deputados únicos na ALRAM, são os primeiros a ser ouvidos esta tarde pelo Representante da República para a Região, Ireneu Barreto.

Iniciam-se esta tarde as audições no Palácio de São Lourenço aos nove partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, cujas reuniões serão repartidas por três dias. Hoje, são ouvidos o Bloco de Esquerda (15h00), o PAN (16h00) e a Iniciativa Liberal (17h00). Tudo isto acontece depois de formalizada a demissão de Miguel Albuquerque, desde segunda-feira, 5 de fevereiro, em gestão corrente.

Compete a Ireneu Barreto recolher a vontade de cada partido político quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político regional na sequência de um caso de alegada corrupção, que fez cair o Governo PSD/CDS-PP de Miguel Albuquerque, arguido no mesmo processo judicial.

Assim, as atenções estão, por agora, viradas para o Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, que, reforce-se, começa a consulta aos partidos por aqueles que têm menor expressão no parlamento – ou seja, deputados únicos – para os grupos parlamentares, como é o caso do PSD e PS, estes dois últimos partidos a serem ouvidos na sexta-feira.