Para assinalar o mês de abril, enquanto mês dedicado à celebração da Prevenção dos Maus-Tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Machico promoverá o II Fórum da Infância e Juventude, nos dias 16 e 17.

Conforme informa uma nota uma nota enviada à redação, este certame contará com oradores de renome, nomeadamente o Juiz Desembargador Paulo Guerra, a presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, a docente Dora Pereira e Cristina Cruz, terapeuta familiar.

O intuito é promover as “boas práticas na intervenção do sistema de promoção e proteção”.

Haverá também uma tertúlia com a participação de várias CPCJ da RAM, na qual irão ser destacadas as iniciativas que têm feito a diferença na promoção dos direitos das crianças junto da comunidade.

Está igualmente agendado um painel intitulado “Crescer Saudável”, que contará com a participação do Embaixador da Ética do Instituto do Desporto e Juventude, Carlos Léon, o enfermeiro Filipe Pires, investigador na área da saúde escolar, Telma Spínola, chefe da Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas da Madeira, e Joana Gomes, autora do livro “A promoção da autonomia em adolescentes acolhidas na Casa de Infância e Juventude de Castelo Branco”.