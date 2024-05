Uma cozinha móvel, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Municipal de 2023-2024, foi apresentado hoje na Universidade Sénior do Funchal, a quem se destina.

O investimento para implementação do projeto foi de, aproximadamente, cinco mil euros. Segundo nota da Autarquia, a presidente Cristina Pedra esteve presente na apresentação deste projeto que tem como objetivo a promoção de uma alimentação saudável, segura, inclusiva e sustentável. A cozinha móvel está destinada à população Sénior que frequenta os espaços camarários (Universidade Sénior do Funchal, Centro Comunitário do Funchal e Ginásios Municipais).

O Orçamento Participativo do Funchal (OPF), lançado pela autarquia em maio de 2023, com uma verba global de 550 mil euros, resultou em 14 projetos vencedores, nas 4 categorias criadas para o efeito: juvenil, escolar, concelhia e sénior.

“O OPF de 2023 registou uma elevada participação da comunidade em todas as fases, com particular destaque para a fase de votação pública, que contou com 24.439 votos, mais 4 mil votos comparativamente ao OPM anterior”, adianta o Município liderado por Cristina Pedra.

Foram apresentadas 57 propostas (2 à categoria juvenil, 10 à categoria escolar, 36 à categoria concelhia e 9 à categoria sénior).

Após análise técnica por parte dos serviços da CMF, foram validados 35 projetos técnica e financeiramente viáveis, submetidos à fase de votação pública.

Foram 14 projetos vencedores, escolhidos pelos munícipes: 1 projeto juvenil, 2 projetos escolares, 4 projetos concelhios e 7 projetos seniores.