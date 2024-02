Foi por volta das 16 horas que teve início o cortejo de Carnaval no Caniço. A habitual cor, folia e animação estão a ser protagonizadas por vários elementos, de diferentes trupes, que vão percorrendo o corso, ao ritmo da música.

No palco montado, no Largo Padre Lomelino, todas as trupes irão, de seguida, apresentar a sua batuca.

E porque a festa irá se prolongar pela noite fora, será o DJ Afonso a garantir a animação, pelo menos, até às 21h00.