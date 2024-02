O Corpo Nacional de Escutas na Madeira celebra no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, o Dia do Pensamento, em comemoração do aniversário do fundador do Escutismo, Lorde Baden Powell (B.P) - 22 de Fevereiro de 1857.

O momento, que terá como palco Câmara de Lobos, terá como tema ‘(A)BARCA EM TI!’ e contará com aproximadamente 550 escuteiros dos vários agrupamentos.

Como movimento da Igreja Católica, este dia iniciará às 9h30 com a Eucaristia na Igreja de São Sebastião, onde deverá estar presente o diretor regional da Juventude, André Alves e demais entidades envolvidas.

De uma forma gradual e já linear nas atividades regionais, será realizada a Formatura Geral na Praça da Autonomia, pelas 10h30, para a sessão protocolar com posterior início das atividades que decorrerão ao longo do dia.

É pela cidade de Câmara de Lobos que os escuteiros irão ser desafiados a conhecer mais sobre o Escutismo e o seu fundador, através de Jogos de Cidade, visitas culturais e atividades marítimas, preparadas para capacitar e transmitir novas aprendizagens para as crianças e jovens.

Ao fim do dia, haverá novamente uma Formatura Geral para o término da celebração, onde cada escuteiro sairá com a missão proposta por Baden-Powell, “Procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes”.