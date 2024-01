Bom dia e bom fim de semana!

- A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa), organiza das 09h00 às 17h30, o terceiro Workshop em Cuidados Paliativos, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada.

- A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira promove entre as 9h00 e as 12h30, realiza a conferência com o tema “Inteligência Emocional para o Sucesso”, com oradora Verónica Faria, no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

- Das 9h30 às 11h30, o Café Memória da Madeira Presencial com o tema “Alimentar a Memória”, pela nutricionista Tatiana Silva, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

- A partir das 10h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, a manifestação levada a cabo pelo Movimento Casas para Viver Funchal.

- O espetáculo ‘As Estrelas Lavam os pés’ de Sara Anjo’ volta ao Museu Henrique e Francisco Franco, às 11h00.

- Às 16h00, a música ambiente abre a VIII Mostra da Poncha e do Mel, na Praceta da Serra de Água.

- O espetáculo “Massa Mãe” de Sara Inês Gigante, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00.

- Pelas 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, o concerto que celebra o 60º aniversário da Orquestra Clássica da Madeira.

- O Fórum Machico recebe, às 21h00, o concerto protagonizado pelo grupo Moços de Coro, no âmbito do Festival de Música de Câmara.

- Às 21h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, o concerto de Ano Novo pela Banda Orquestral “Os Infantes” e pela Banda Municipal de Santana. O evento é de entrada livre.

- Prossegue hoje, a primeira edição das Jornadas Insulares sobre a Europa.