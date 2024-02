Bom dia! É quarta-feira!

* O Projeto ART’THEMIS+ da UMAR lança hoje os resultados do Novo Estudo da Violência no Namoro 2024, no qual a Região Autónoma da Madeira faz parte. A conferência de imprensa será realizada pelas 10h00, na sede da UMAR Madeira, na Avenida Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9º andar do auto silo.

* Decorre pelas 14h30, no Centro de Estudos e História do Atlântico, a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a Novartis Portugal, para a exploração de novos modelos de colaboração no ecossistema da saúde, através da implementação de uma abordagem integrada às doenças cérebro-cardiovasculares. A iniciativa irá contar com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e do Presidente da Novartis Portugal, Simon Gineste.

* Acontece hoje a sessão de apresentação da 11ª edição do Trail do Porto Moniz, pelas 15h00, no Hotel Aqua Natura Bay, no Porto Moniz.

* Pela primeira vez, a Madeira será o cenário do prestigiado ALTS (Access Luxury Travel Show). Este importante workshop, dedicado ao turismo de luxo, começa hoje e prolonga-se até ao dia 17 de fevereiro, sábado, no Savoy Palace Hotel. O evento reunirá mais de 40 compradores de turismo especializados no segmento de luxo, oriundos de vários mercados, designadamente o Reino Unido, Itália, Espanha e até mesmo Portugal, entre outros, juntamente com cerca de 30 expositores, incluindo madeirenses, que oferecem experiências turísticas excecionais dirigidas ao segmento de luxo.

* A Paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, celebra hoje a Procissão das Cinzas, que acontecerá pelas 18h30, seguindo-se a celebração da Missa de Cinzas, pelas 19h30, na Igreja de Santa Cecília.