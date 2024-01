Paulo Cafôfo, presidente do PS/Madeira, anunciou hoje que será o cabeça de lista do PS pelo circulo da Madeira às eleições nacionais de 10 de março.

A confirmação aconteceu hoje no encerramento do XXI Congresso Regional do PS/Madeira, e na presença de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do partido.

”Faço-o porque a Madeira é a minha causa”, justificou.