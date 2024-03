A Confraria da Truta e da Sidra, uma das valências da Casa do Povo de São Roque do Faial, assinala o seu XII.º aniversário, este sábado, com um jantar comemorativo, na Quinta do Furão, em Santana.

O evento contará com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, em representação do Governo Regional, e do diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira.

Segundo Gonçalo Jardim, confrade-mor, “neste jantar serão entronizados mais um confrade e uma confreira”.