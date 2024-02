Conheça as deliberações, na íntegra, que saíram do Conselho do Governo reunido hoje em plenário, dos quais um louvor.

Destaca-se a autorização da “renovação do contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais, outorgado no dia 7 de janeiro de 2011, entre o SESARAM, EPERAM e a sociedade comercial CPE – Companhia de Parques de Estacionamento, S.A., do espaço localizado à cota 97, com a área de 2700 m2, no edifício denominado Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para instalação da Consulta Externa deste hospital”.

“Autorizar a alteração do Regulamento de Concessão de Apoios ao Movimento Associativo da Diáspora Madeirense.

Autorizar a alienação, pela MPE-Madeira Parques Empresariais, de vários prédios urbanos que se passam a identificar:

- Dois lotes localizados nas Ginjas, São Vicente;

- Um lote localizado no Parque Empresarial da Ribeira Brava.

- Dois lotes localizados no Parque Empresarial de Câmara de Lobos

Louvar publicamente a eng.ª Maria das Dores Silva Rodrigues Vacas pela competência e notável empenho que sempre revelou ao longo da sua carreira, factos que a tornam uma justa merecedora do público louvor que ora lhe é atribuído.

A eng.ª Maria das Dores Silva Rodrigues Vacas cessou, a 31 de dezembro de 2023, as funções de Chefe de Divisão de Licenciamento e Saúde Ambiental da Direção Regional da Saúde”, é finalizado.