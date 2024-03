A coligação Confiança respondeu às recentes declarações da presidente da Câmara Municipal do Funchal, que indicaram que “a gestão camarária anterior não dava atenção à classe média”.

“Essas palavras refletem uma visão limitada da realidade e ignoram as várias medidas em prol da sociedade funchalense que foram implementadas pela vereação anterior da Confiança”, refere a resposta daquela coligação, que considera que “as afirmações da edil manifestam um completo e absoluto desconhecimento da evolução da realidade da cidade desde os tempos em que o município era governado pelo PSD e se encontrava em estado de falência iminente, atolado em dívidas e sob um resgate financeiro.”

Durante os mandatos da Confiança, acrescenta a mesma fonte, “sempre foi mantido como objetivo primordial a promoção do bem-estar e da qualidade de vida de todos os funchalenses”. “Durante esse período, a cidade do Funchal passou por uma transformação significativa, não só com a devolução da saúde financeira à Câmara Municipal, mas também com a introdução de uma variedade de programas de apoio e benefícios que visavam melhorar direta e indiretamente a vida da classe média.”

“Como marcos relevantes da gestão da Confiança na Câmara Municipal do Funchal, com impactos directos na classe média, refira-se a criação dos seguintes programas: Bolsas de Estudo Municipais ao Ensino Superior, Subsídio Municipal ao Arrendamento, Comparticipação Municipal aos Medicamentos, Atribuição de Manuais Escolares e Apoio à Natalidade e à Família.”

De igual modo, prossegue ainda, “muitas das iniciativas que contribuíram para o impulso económico municipal, hoje replicadas com muita propaganda pelo atual executivo, foram criadas pela Confiança como os Programas de Apoio ao Comércio, as Áreas de Reabilitação Urbana com Benefícios Fiscais, os Regulamentos de Atribuição de Apoios ao Associativismo, a aplicação da Taxa Mínima de IMI e a devolução de IRS aos funchalenses”.

A Confiança refere também que “a equipa anterior demonstrou uma ligação profunda com as necessidades e aspirações da sociedade funchalense e a classe média pode certificar a sua experiência pessoal com benefícios tangíveis criados nos últimos dois mandatos.”

“É compreensível que, na incapacidade em encontrar soluções para os problemas que se avolumam na cidade do Funchal, a nova líder procure apropriar-se dos feitos da gestão anterior e tomar como suas o conjunto abrangente de medidas criadas pela governação da Confiança e que, diretamente ou indiretamente, beneficiaram a classe média. As declarações feitas pela actual edil, demonstram a sua falta de compromisso com a verdade, e comprovam um comportamento obsessivo pelo legado que a Confiança deixou à cidade, nomeadamente a implementação de políticas que promoveram, de facto, a equidade e a justiça social.”

Independentemente de ideologias políticas ou transições de poder, a Confiança refere que o seu comprometimento, “não apenas com a classe média, mas com os funchalenses em geral”, permanece inalterado. “Assim sendo, a Confiança recomenda à atual equipa a reduzir na propaganda e utilizar o pouco tempo que sobra até ao final do mandato para construir sobre as bases sólidas estabelecidas no mandato anterior, expandindo programas existentes e introduzindo novos que respondam às novas necessidades dos funchalenses”, conclui.