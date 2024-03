No fim da habitual reunião de câmara da CMF, a oposição teceu críticas ao trabalho do executivo camarário no que toca à reabilitação urbana na cidade que, considera, estar “completamente estagnada” desde 2021.

“É claramente uma área que este executivo deixou de trabalhar (...) Estamos com três anos deste mandato e até agora não há nenhuma das ações previstas no PDM – Plano Diretor Municipal, na área da reabilitação urbana, executadas”, apontou Miguel Silva Gouveia.

O porta-voz da oposição afirma que, neste âmbito, “tudo o que havia sido feito foi pelo executivo da Confiança”, nomeadamente a criação de três áreas de reabilitação urbana; de uma operação de reabilitação urbana e de vários projetos de requalificação “que foram reconhecidos”, disse, dando como exemplo os trabalhos na Rua Dr. Fernão de Ornelas, na Imperatriz Dona Amélia, e Praça do Município.

“Neste momento, não há rigorosamente nada nem tão pouco o relatório do estado do ordenamento de território contempla qualquer linha sobre reabilitação urbana”, reforçou Miguel Silva Gouveia, entendendo que a intervenção no espaço público está “altamente esquecida” pelo executivo atualmente liderado por Cristina Pedra, estando “tudo entregue” aos grandes investidores privados.

“É algo que não aceitamos e procuraremos que a próxima revisão do PDM, que se avizinha, não seja precisamente para permitir dar mais índice de construção, seguir os interesses dos grandes promotores imobiliários em prejuízo dos funchalenses e dos madeirenses”, rematou Miguel Silva Gouveia.