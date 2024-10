A Coligação Confiança expressou hoje a sua preocupação e desilusão com a gestão do atual executivo PSD na Câmara Municipal do Funchal, que, “apesar de ter recebido inúmeros projetos fundamentais e estruturados, não tem sido capaz de apresentar resultados concretos e aceitáveis para o desenvolvimento da nossa cidade”.

A Confiança diz que a emblemática Confeitaria Felisberta é um “exemplo gritante da ineficácia deste executivo, que, mesmo com todos os passos de requalificação estabelecidos, com projeto e empreitada adjudicados, falhou em devolver ao Funchal este espaço de elevado valor histórico e patrimonial, há três anos entregue com todos os procedimentos concluídos e a obra no terreno”.

A Confiança lembra que o edifício da Felisberta, “cuidadosamente resgatado e preparado pela Confiança para acolher serviços municipais e revitalizar o centro histórico, mantém-se encerrado, servindo apenas como memória visível do que o Funchal poderia ter conquistado e desenvolvido neste período, caso tivesse contado com uma gestão dedicada e competente”.

Desde o processo de expropriação que culimou com a escritura no final de 2018, passando pelo projeto de execução da responsabilidade do prestigiado arquiteto Paulo David, até à adjudicação da empreitada de recuperação, “todos os passos para a reabilitação deste espaço icónico foram pensados e concretizados pela Confiança com uma visão de respeito pela história e de investimento no futuro da cidade”, refere.

No entanto, “ao invés de valorizar o trabalho feito, o atual executivo PSD optou por negligenciar este legado, acumulando impasses e adiando decisões essenciais para os funchalenses. As decisões de arrendar espaços privados para serviços municipais, quando edifícios de elevado valor simbólico aguardam por uma utilização pública, refletem uma falta de compromisso e visão para com o património que nos define”.

A Confiança assegura que continuará a lutar por um Funchal dinâmico, inovador e respeitador da sua identidade, e permanece ao lado dos funchalenses, “consciente de que projetos como a requalificação da Felisberta, o CIGMA, a reabilitação do antigo Matadouro e tantos outros, concluídos ou iniciados pela nossa equipa, são testemunhos do que poderia ser o nosso município caso não estivesse capturado num círculo vicioso de propaganda e instabilidade com esta gestão PSD”.

A adjudicação da Empreitada Recuperação do edifício da antiga Confeitaria Felisberta por 478.900 €, ocorreu no dia 9 de Setembro de 2021 e tinha um prazo de execução de 300 dias.