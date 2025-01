O Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), em articulação com a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) e com o Projecto Ruído, realizam no próximo sábado, dia 18 de janeiro, pelas 16h00, junto ao Largo dos Varadouros, no Funchal, uma concentração.

A iniciativa tem por objetivo apelar à “Urgência de Pôr Fim à Guerra e construir a Paz”.