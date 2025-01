O calendário dita que o tempo é de inverno, mas as temperaturas contrariam essa informação.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Madeira hoje irá contar com períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de sueste.

No entanto, e apesar do céu cinzento, as temperaturas continuam a ser muito atrativas, estimando o IPMA que nesta sexta-feira os termómetros possam atingir uma máxima de 21ºC. Já a mínima prevista será de 17ºC.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte estão previstas ondas de noroeste com 2 a 3 metros, sendo que a previsão para a costa sul é de ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 1 a 1,5 metros na parte leste.

A temperatura da água do mar continua também muito convidativa para esta época do ano, a rondar os 19/20ºC.