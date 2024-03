46,84% dos eleitores ponta-solenses deram a sua confiança à coligação Madeira Primeiro.

No total, foram 2.448 os que votaram no projeto de PSD e CDS, enquanto o PS, que está no poder na Autarquia, foi sufragado por 984 residentes. O Chega aproximou-se dos socialistas, com 984 votos.

Os resultados dos cinco primeiros foram os seguintes:

PSD/CDS: 46,84%

PS: 18,83%

Chega: 15,79%

JPP: 5,82%

IL: 2,68