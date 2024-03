O Colégio dos Salesianos do Funchal entregou na quarta-feira, dia 20 de março, os diplomas escolares dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, relativos ao ano 2022-2023: Quadro de Valor e Excelência, de Mérito e Cambridge.

No total, foram distribuídas 435 distinções a alunos dos diversos anos de escolaridade.

O evento teve lugar nas instalações deste estabelecimento de ensino, com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho, da direção do Colégio, dos educadores, alunos e encarregados de educação.

A cerimónia constou de diferentes momentos: palavras do Diretor e do Secretário Regional de Educação, entrega dos diplomas, canções, poemas e flash mob.

Perto do final da efeméride, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho e o Diretor do Colégio, felicitaram os alunos pelo trabalho, desempenho e dedicação traduzidos nos diplomas, sem esquecer os docentes e seus familiares: “Estudar é muito, mas pensar é tudo!” (poema de Ary dos Santos que foi lido).

O grande objetivo da ação e pedagogia salesiana é garantir uma educação integral. Estes diplomas valorizam em particular o mérito de alunos e de toda a Comunidade Educativa, procurando promover o interesse por atingir níveis de qualificação superiores, visando incentivar o aproveitamento escolar, o incremento dos níveis de conhecimento e de empenho social dos jovens madeirenses.

O protocolo entre a Fundação Salesianos e Cambridge University Press and Assessment, iniciado o ano passado, tem desafiado os alunos a níveis de proficiência mais elevados, o que se traduziu na certificação de 132 alunos: A2 Flyers – 65; B2 First – 52; C1 Advanced – 15.