Realiza-se amanhã, pelas 18h00, no Colégio dos Jesuítas, a palestra ‘Direitos Gerais do Doente Oncológico’.

Evento decorre no âmbito do Dia Mundial do Cancro (DMC), assinalado a 4 de fevereiro, que é uma iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro (UICC) que pretende capacitar e unir a população para que, através de ações conscientes e determinadas, nomeadamente na área da prevenção, possam evitar milhões de mortes por cancro.

Daí surge a campanha ‘Por Cuidados Mais Justos’ que, por seu turno, tem como principal objetivo aumentar a consciencialização sobre as lacunas existentes no acesso aos cuidados de saúde por parte dos doentes oncológicos, que afetam quase todo mundo, e que são influenciadas por variáveis como o nível socioeconómico, etnia, orientação sexual, género, educação, localização geográfica, entre outras.

Assim, o último ano da campanha será assinalado com a referida palestra destinada à população geral, especialmente a doentes oncológicos, com o objetivo de fornecer informação útil sobre os direitos gerais destes últimos.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada através do seguinte link; https://forms.office.com/e/2ALsxk49sr