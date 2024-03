O cabeça de lista do PTP às eleições legislativas de 10 de março alertou “os milhares de portugueses que vão votar na AD” para não se esquecerem que “foi o amigo do seu Luís Montenegro, o Passos Coelho, de sinistra memória, que vendeu as grandes empresas estatais aos grandes capitalistas do capital privado”.

José Manuel Coelho falava aos jornalistas em Lisboa, numa conferência de imprensa que decorreu na Praça dos Restauradores, tendo recordado os casos das venda dos CTT, em 2013, ao grupo Champalimaud, e depois o corte “no dinheiro das reformas, férias e 13.º mês aos reformados, levando-os à miséria”.

O candidato lembrou depois “outro amigo de Luís Montenegro que é Durão Barroso, ex-militante do MRPP agente da CIA, ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia que deveria estar a ser julgado no Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra cometidos contra civis indefesos no Iraque onde morreram 300 mil cidadãos daquele país a maioria pessoas inocentes, mulheres e crianças”.

Coelho também não poupou o “inquilino de Belém, o professor Marcelo [Rebelo de Sousa]”, afirmando que o Chefe de Estado, “juntamente com o filho, meteram uma cunha no ministro da Saúde Manuel Pizarro afim de tratarem as duas bebés brasileiras com medicamentos caros com a famosa aquisição das duas cadeirinhas a preços milionários que custaram aos contribuintes portugueses 4 milhões de euros quando temos em Portugal milhares de reformados a passar fome e abandonados nos corredores dos hospitais nas chamadas altas problemáticas à espera apenas de uma morte degradante”.

Para o candidato, “Marcelo deveria ter pedido logo a sua demissão, o que até hoje não aconteceu pelo facto de ele estar agarrado ao tacho”.