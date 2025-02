A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, assinala esta tarde o Dia Mundial do Cancro, celebrado a 4 de fevereiro, com a organização de um evento de sensibilização e debate intitulado “Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar”.

O momento acontece na Sala da Assembleia Municipal do Funchal e é realizado através da participação do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro (NRLPCC), representada por Ricardo Sousa, Helena Silva e Marla Vieira, e com contribuições de profissionais de saúde, como a médica Maria Olim e a nutricionista Joana Raquel Faria.

A vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Saúde e Social, é a primeira a usar da palavra na abertura deste evento, destacando a importância de adotar comportamentos preventivos.

A sala da Assembleia Municipal está completamente cheia, o que evidencia a premência deste evento e a capacidade de mobilização que tem.

Helena Leal disse que a forte adesão reflete justamente o interesse que este tipo de temas nutre. “Estamos aqui todos juntos para apelar à sensibilização da temática; mas também a prevenção”, sustentou, dirigindo um agradecimento ao SESARAM, dizendo que o município do Funchal faz questão de se envolver sempre através das entidades regionais.

“O investimento em saúde e bem-estar é uma questão de prioridade (...) e representa um indicador de desenvolvimento social”, afirmou na ocasião.

“O suporte emocional e o amparo de todos será sempre determinante para conseguirmos enfrentar”, não obstante a literacia nesta matéria, capaz de fazer, a seu ver, que os utentes consigam intervir atempadamente.

Deixou também a menção de ser importante olhar para estes casos com esperança e de que é possível passar esta menagem positivista junto das pessoas que têm este diagnóstico e das suas famílias.