A vereadora Ana Bracamonte recebeu, hoje, na Câmara Municipal do Funchal, as associações de imigrantes e da diáspora sediadas na Região.

Nesta reunião, em que compareceram doze associações, a vereadora que tutela a Diáspora e Migrações informou os presentes sobre as alterações na orgânica da autarquia, reafirmando ainda a “estabilidade e continuidade do projeto”, esclarecendo também a importância e objetivos da criação deste novo pelouro, já que, consoante explicou, se trata do “reconhecimento do impacto que a natureza dinâmica e de permanente transformação dos fluxos migratórios representam, no Funchal, a nível social, económico, cultural”, até porque, segundo apontou, “é neste concelho em que residem, trabalham ou realizam investimentos a maior parte dos imigrantes e dos emigrantes que mantém contacto com a Região”.

Ana Bracamonte também esclareceu que foi “opção” do atual executivo municipal a criação de “um pelouro que, no âmbito das competências das autarquias, robusteça e desenvolva, de forma eficaz, as políticas públicas direcionadas à área das migrações atendendo a fatores como mudanças demográficas, integração, social, bem-estar económico, social, cultural, entre outros”.

Outro aspeto abordado pela vereadora, na reunião, foi “o reconhecimento do papel que desempenham as associações de imigrantes na promoção do bem-estar social”, nomeadamente pela dinamização que efetuam da “participação cívica”, bem como promovendo iniciativas de inclusão social em áreas tão distintas como educação, desporto, cultura, além, do trabalho que realizam “na luta contra a discriminação e no desenvolvimento de projetos”.

De igual modo, a reunião permitiu reiterar a “disponibilidade” da CMF em “continuar a desenvolver e implementar respostas eficazes às necessidades destas comunidades”, conclui a vereadora, apontado os diversos mecanismos existentes, mormente apoio ao associativismo, apoios ao empreendedorismo, a realização do Fórum de Emprego, os programas de apoio ao comércio.