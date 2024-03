O Município do Funchal, através da sua Unidade do Bem-Estar Animal, realiza, anualmente, diversas ações de sensibilização, nas escolas do Concelho do Funchal, onde pretende aproximar as crianças à temática da causa animal, desbloqueando medos e receios, esclarecendo dúvidas e sensibilizando os mais jovens para os deveres e obrigações que devem ter com os seus animais de companhia.

Deste modo, no passado dia 20 de fevereiro, duas ações de sensibilização foram efetuadas, na Escola Maria Eugénia Canavial, Freguesia de São Pedro, dirigidas a todas as turmas do 1.º ciclo, tendo sido abrangidos cerca de 182 alunos.

A questão do abandono, os cuidados com a alimentação, a higiene e o banho, a recolha dos dejetos caninos, são alguns dos assuntos abordados, nestas iniciativas de sensibilização, aumentando assim a consciencialização dos mais novos para um assunto que ainda acata muitas fragilidades, e é com as novas gerações que se aumentam as probabilidades de ver a nossa sociedade evoluir no que diz respeito à forma como todos os animais devem e merecem ser tratados.

Estas ações são realizadas pela médico-veterinária do Município do Funchal, que em todas as iniciativas faz-se também acompanhar pela mascote, Aladino, um cão com cerca de 8 anos, com um temperamento dócil, muito paciente e que adora a azáfama das crianças.